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14 августа, 19:36

Мужчина из курского села Гуево спас десятки местных, организовав их эвакуацию

Житель Курской области, спасший людей. Обложка © Telegram / RT на русском

Житель Курской области, спасший людей. Обложка © Telegram / RT на русском

Житель курского села Гуево Юрий С. спас десятки односельчан, которые остались в городе под обстрелами ВСУ. Ему пришлось координировать людей по телефону, чтобы те смогли выйти через лес.

Как рассказал мужчина, он понял, что пора уезжать в момент, когда выезды из населённого пункта стали перекрывать ДРГ. К счастью, он успел проскочить. Вернуться за односельчанами возможности больше не было. В итоге он сориентировал своих знакомых — и те смогли вместе с остальными эвакуированными пройти через лесной массив около 30 километров, чтобы встретиться со своими. Среди 70 человек были пожилые, дети и женщина на костылях. Во время обстрелов они прятались за деревьями.

"Это не моя заслуга, а всех, кто был вместе со мной. Я немного координировал эти действия, потому что знал, как можно пройти безопасно. Я служил в Афганистане, есть боевой опыт и понимание ситуации", — рассказал Юрий в беседе с RT.

На сообщения Юрия о необходимости встретить людей откликнулись многие. В точку сбора приехало в два раза больше машин, чем эвакуированных граждан. В итоге курян доставили в ПВР.

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Ранее стало известно, что житель Заолешенки пенсионер Юрий Иванович с первых дней вывозил в Курск семьи соседей из приграничных районов. В первые часы нападения ВСУ он сумел эвакуировать своих родных и вернулся за односельчанами. Пенсионер смог вывезти из зоны боевых действий несколько семей. Больше историй героев, которые не остались в стороне в сложное время для Курской области, — в материале Life.ru.

Александра Мышляева
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