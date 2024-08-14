"Готов сражаться": Дрессировщик тигров из Гватемалы остался в Курске, чтобы помогать пострадавшим
Циркачи из Гватемалы остались в Курской области помогать местным жителям
Дрессировщик тигров Карлос Брешиани из Гватемалы вместе с коллегами по цирку после гастролей остался в Курске, чтобы помочь пострадавшим жителям Суджи. По его словам, Россия — страна, которую он любит, и готов сражаться за неё.
Дрессировщик из Гватемалы — о помощи курянам. Видео © Telegram/RT на русском
"Я работаю здесь уже более восьми лет. Мои дети выросли и почти родились здесь, в России, поэтому думают как русские, говорят по-русски, поэтому для меня эта страна — то, что я люблю и за что я готов сражаться", — передаёт его слова RT.
Вместе с труппой дрессировщик приехал на гастроли, но 6 августа пришлось отменить выступление из-за начавшихся обстрелов ВСУ. В итоге труппу попросили эвакуироваться, но они отказались. Вместо этого артисты на своих машинах начали вывозить мирных граждан из опасных районов, а в здании цирка организовали пункт временного размещения. Сейчас циркачей готовят к эвакуации в Самару. Дрессировщик подчеркнул, что благодарен за возможность помогать россиянам.
Регионы принимают переселенцев, волонтёры формируют гуманитарные конвои, а военные уничтожают противника. После попытки прорыва границы, россияне сплотились для помощи пострадавшим от рук киевского режима. О помощи страны региону — в материале Life.ru.
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