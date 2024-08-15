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15 августа, 10:19

8-летнему мальчику из Суджи помогли воссоединиться с семьёй после эвакуации

8-летний Кирилл Богданов из Курской области и его мама снова вместе. Во время эвакуации из Суджи мальчик находился в другом регионе, но теперь их точно ничего не сможет разлучить. Трогательными кадрами воссоединения семьи делится 360.ru.

Мама встретилась с сыном после эвакуации из Курской области. Видео © Telegram / 360.ru

Светлана со старшим сыном уехали из обстреливаемого ВСУ города, когда Богдан — младший ребёнок — отдыхал в лагере в Дагестане. Женщина очень волновалась за мальчика и просила, чтобы школьника привезли к ней. В итоге нашлись неравнодушные люди, которые откликнулись на просьбу, и сегодня в Московской области семья наконец воссоединилась.

Волонтёры приступили к частичной эвакуации собак из приюта в Судже
Волонтёры приступили к частичной эвакуации собак из приюта в Судже

Напомним, из-за обострения ситуации в зоне приграничья людей начали вывозить в безопасные регионы. Накануне оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района в целях безопасности. Незадолго до этого волонтёры Народного фронта начали вывозить из опасной зоны пожилых курян. На данный момент около 8 тысяч жителей находятся в ПВР, в том числе 2500 детей. Хоть продвижение ВСУ на этом участке и остановлено, не исключена деятельность диверсионных групп.

Обложка ©

Telegram / 360.ru

Александра Мышляева
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