8-летнему мальчику из Суджи помогли воссоединиться с семьёй после эвакуации
8-летний Кирилл Богданов из Курской области и его мама снова вместе. Во время эвакуации из Суджи мальчик находился в другом регионе, но теперь их точно ничего не сможет разлучить. Трогательными кадрами воссоединения семьи делится 360.ru.
Мама встретилась с сыном после эвакуации из Курской области. Видео © Telegram / 360.ru
Светлана со старшим сыном уехали из обстреливаемого ВСУ города, когда Богдан — младший ребёнок — отдыхал в лагере в Дагестане. Женщина очень волновалась за мальчика и просила, чтобы школьника привезли к ней. В итоге нашлись неравнодушные люди, которые откликнулись на просьбу, и сегодня в Московской области семья наконец воссоединилась.
Напомним, из-за обострения ситуации в зоне приграничья людей начали вывозить в безопасные регионы. Накануне оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района в целях безопасности. Незадолго до этого волонтёры Народного фронта начали вывозить из опасной зоны пожилых курян. На данный момент около 8 тысяч жителей находятся в ПВР, в том числе 2500 детей. Хоть продвижение ВСУ на этом участке и остановлено, не исключена деятельность диверсионных групп.
Telegram / 360.ru