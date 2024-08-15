8-летнему мальчику из Суджи помогли воссоединиться с семьёй после эвакуации

8-летний Кирилл Богданов из Курской области и его мама снова вместе. Во время эвакуации из Суджи мальчик находился в другом регионе, но теперь их точно ничего не сможет разлучить. Трогательными кадрами воссоединения семьи делится 360.ru.

Светлана со старшим сыном уехали из обстреливаемого ВСУ города, когда Богдан — младший ребёнок — отдыхал в лагере в Дагестане. Женщина очень волновалась за мальчика и просила, чтобы школьника привезли к ней. В итоге нашлись неравнодушные люди, которые откликнулись на просьбу, и сегодня в Московской области семья наконец воссоединилась.