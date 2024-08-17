"С ног на голову": Захарова вскрыла ложь журналистов из Италии, попавших в атакованную Курскую область

Журналисты итальянской гостелерадиокомпании Rai, незаконно проникнувшие в Курскую область во время атаки ВСУ, исказили фактологию в своих репортажах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в них "чёрное называлось белым, а белое называлось чёрным".

"Все увидели <...> репортажи, которые они делали непосредственно о Курске, где была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия-24".