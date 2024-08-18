"Позор": Итальянский телеканал показал интервью с бойцом ВСУ в кепке с нацистской символикой
Итальянский телеканал Rai показал интервью с бойцом ВСУ в кепке с символикой СС
Кадр из интервью на телеканале Rai News24. Обложка © X / christian_fsi
Корреспондент итальянского государственного телеканала Rai News24 взял интервью у бойца ВСУ в кепке с нацистской символикой. На это обратил внимание политик, основатель партии "Возвращение Италии" Кристиан Ди Марко. На головном уборе украинца, предположительно, был знак дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер".
"Если бы вы оказали нам любезность и не тратили государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы вам благодарны. Спасибо", — прокомментировал Ди Марко инцидент в соцсети X.
К слову, в соцсетях интервью уже нарекли позором. Многие пользователи возмутились непрофессионализмом журналиста и призвали его "перестать вешать зрителям лапшу на уши".
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