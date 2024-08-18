"Позор": Итальянский телеканал показал интервью с бойцом ВСУ в кепке с нацистской символикой

Корреспондент итальянского государственного телеканала Rai News24 взял интервью у бойца ВСУ в кепке с нацистской символикой. На это обратил внимание политик, основатель партии "Возвращение Италии" Кристиан Ди Марко. На головном уборе украинца, предположительно, был знак дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер".

"Если бы вы оказали нам любезность и не тратили государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы вам благодарны. Спасибо", — прокомментировал Ди Марко инцидент в соцсети X.