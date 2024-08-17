Снимавших репортаж в Судже итальянских журналистов срочно отозвали домой на фоне уголовного дела

Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини из Украины после скандального репортажа из Суджи Курской области. Об этом сообщается на сайте холдинга.

"Репортёр Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини возвращаются в Италию исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту", — говорится в сообщении.