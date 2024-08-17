Снимавших репортаж в Судже итальянских журналистов срочно отозвали домой на фоне уголовного дела
RAI отозвала в Италию снимавших репортаж в Судже журналистов Баттистини и Траини
Кадры из репортажа итальянских журналистов из Суджи. Обложка © X / Tg1
Итальянская телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини из Украины после скандального репортажа из Суджи Курской области. Об этом сообщается на сайте холдинга.
"Репортёр Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини возвращаются в Италию исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту", — говорится в сообщении.
Вместе с тем руководство RAI подчеркнула, что не считает репортаж из Курской области нарушением международного права. Посещение Суджи в телекомпании назвали якобы законным и соответствующим стандартам журналистики.
Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила дело после проникновения итальянских журналистов в Курскую область. Репортёров
Стефани Баттистини и Симона Траини обвинили в незаконном пересечении российской госграницы (статья 322 УК). Перед этим МИД РФ вызвал посла Италии Чечилию Пиччони. Дипломату выразили решительный протест. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в своих материалах журналисты переписали фактологию, перевернув её "с ног на голову".