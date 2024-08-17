Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников передачи на телеканале LCI после демонстрации видеозаписи из Курской области с бойцами ВСУ в касках СС. Своими наблюдениями политик поделился в соцсети Х.

"Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду", — написал Филиппо.

К своему посту он прикрепил видеофрагмент, где ведущий телеканала сообщает, что "эта каска любопытна" и не очень радостно", если этот украинский солдат прогуливается по российской территории. Позже другой участник дискуссии обратил внимание на то, что именно таким образом "ломают коммуникационную стратегию".