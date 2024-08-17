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17 августа, 17:48

"Потрясающее признание": Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео с "эсэсовцами" ВСУ

Политик Филиппо: Видео с бойцами ВСУ в касках СС смутили участников телепередачи

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников передачи на телеканале LCI после демонстрации видеозаписи из Курской области с бойцами ВСУ в касках СС. Своими наблюдениями политик поделился в соцсети Х.

"Потрясающее признание! И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду", — написал Филиппо.

К своему посту он прикрепил видеофрагмент, где ведущий телеканала сообщает, что "эта каска любопытна" и не очень радостно", если этот украинский солдат прогуливается по российской территории. Позже другой участник дискуссии обратил внимание на то, что именно таким образом "ломают коммуникационную стратегию".

Скандальное видео, о котором идёт речь появилось в соцсетях 15 августа. На кадрах украинские военные в касках с символикой СС изображают фашистов, копируют немецкий акцент и глумятся над пенсионером, снимая происходящее на телефон. Одним из преступников оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенки Ивано-Франковской области. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал заплатить пять миллионов тому, кто поймает мерзавца. В настоящий момент сведений о местонахождении дедушки нет. По одной из версий — его могли застрелить бойцы ВСУ после съёмок ролика.

Пропавший дедушка из жуткого видео с "эсэсовцами" ВСУ бежал в Суджу из Макеевки
Пропавший дедушка из жуткого видео с "эсэсовцами" ВСУ бежал в Суджу из Макеевки
Обложка ©

X / f_philippot

Наталья Демьянова
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