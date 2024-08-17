Пропавший дедушка из жуткого видео с "эсэсовцами" ВСУ бежал в Суджу из Макеевки

Пенсионер Александр Григорьев, над которым на окраине Суджи Курской области издевались солдаты ВСУ в форме СС, до сих пор не найден. Как выяснилось, мужчина — беженец из Макеевки, который переехал в российский регион в 2014 году, спасаясь от украинской агрессии. Об этом узнал SHOT .

В последнее время 73-летний пенсионер занимался огородом и ухаживал за курочками, пока не пришли ВСУ. Всю жизнь Александр Григорьев проработал шахтёром под Донецком. Его жена умерла ещё в 2012 году. В Гоголевке пенсионер жил с дочкой и её мужем. По словам сельчан, Александра Степановича все любили, он "добрый и хороший дедушка". Местные надеются, что мужчину удастся найти живым.