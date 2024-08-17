Пропавший дедушка из жуткого видео с "эсэсовцами" ВСУ бежал в Суджу из Макеевки
Пропавший после издевательств ВСУ дедушка из Суджи был беженцем из Макеевки
Пенсионер Александр Григорьев, над которым издевались солдаты ВСУ на окраине Суджи. Обложка © SHOT
Пенсионер Александр Григорьев, над которым на окраине Суджи Курской области издевались солдаты ВСУ в форме СС, до сих пор не найден. Как выяснилось, мужчина — беженец из Макеевки, который переехал в российский регион в 2014 году, спасаясь от украинской агрессии. Об этом узнал SHOT.
В последнее время 73-летний пенсионер занимался огородом и ухаживал за курочками, пока не пришли ВСУ. Всю жизнь Александр Григорьев проработал шахтёром под Донецком. Его жена умерла ещё в 2012 году. В Гоголевке пенсионер жил с дочкой и её мужем. По словам сельчан, Александра Степановича все любили, он "добрый и хороший дедушка". Местные надеются, что мужчину удастся найти живым.
Напомним, в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ в нацистской форме издеваются над пенсионером в Курской области. Одним из преступников оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенки Ивано-Франковской области. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал заплатить пять миллионов тому, кто поймает мерзавца. В настоящий момент сведений о местонахождении дедушки нет. По одной из версий — его могли застрелить бойцы ВСУ после съёмок ролика. К поискам пропавшего мужчины подключилась воздушная разведка РФ, семья надеется найти родственника живым.