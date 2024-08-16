Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 09:47

Исчезнувшего в Курской области после "встречи" с ВСУ дедушку будет искать аэроразведка

Пропавшего под Курском после издевательств ВСУ пенсионера будут искать с воздуха

К поискам пожилого мужчины, издевательства над которым в Судже записали на видео бойцы ВСУ, подключилась воздушная разведка. Пока что версия о том, что 73-летнего Александра Григорьева застрелили украинские военные, не подтвердилась, пишет SHOT со ссылкой на источник. Тем временем дедушку ищут уже более 10 дней.

Как сообщила телеграм-каналу дочь пропавшего, в последний раз его видели 6 августа, непосредственно перед заходом украинских подразделений в Курскую область. Семья мужчины была вынуждена эвакуироваться в Курск из села Гоголевки из-за обстрелов ВСУ. Как назло, в тот день Григорьев ушел из дома без телефона, а отчаянные попытки напуганной семьи найти его оказались безрезультатны. И всё же дочь не оставляет надежд найти отца живым.

ВСУшникам, издевавшимся над дедушкой в Судже, предложили напомнить, как с нацистами поступали в ВОВ
ВСУшникам, издевавшимся над дедушкой в Судже, предложили напомнить, как с нацистами поступали в ВОВ

Напомним, что видео, где боец ВСУ, напяливший нацистскую каску, измывается над пожилым мужчиной появилось несколько дней назад. Личность "грозы стариков" удалось выяснить достаточно быстро — им оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенки в Ивано-Франковской области. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал заплатить пять миллионов тому, кто поймает мерзавца.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Общество
  • Только на Life
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров