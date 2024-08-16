Исчезнувшего в Курской области после "встречи" с ВСУ дедушку будет искать аэроразведка

К поискам пожилого мужчины, издевательства над которым в Судже записали на видео бойцы ВСУ, подключилась воздушная разведка. Пока что версия о том, что 73-летнего Александра Григорьева застрелили украинские военные, не подтвердилась, пишет SHOT со ссылкой на источник. Тем временем дедушку ищут уже более 10 дней.

Как сообщила телеграм-каналу дочь пропавшего, в последний раз его видели 6 августа, непосредственно перед заходом украинских подразделений в Курскую область. Семья мужчины была вынуждена эвакуироваться в Курск из села Гоголевки из-за обстрелов ВСУ. Как назло, в тот день Григорьев ушел из дома без телефона, а отчаянные попытки напуганной семьи найти его оказались безрезультатны. И всё же дочь не оставляет надежд найти отца живым.