Исчезнувшего в Курской области после "встречи" с ВСУ дедушку будет искать аэроразведка
Пропавшего под Курском после издевательств ВСУ пенсионера будут искать с воздуха
К поискам пожилого мужчины, издевательства над которым в Судже записали на видео бойцы ВСУ, подключилась воздушная разведка. Пока что версия о том, что 73-летнего Александра Григорьева застрелили украинские военные, не подтвердилась, пишет SHOT со ссылкой на источник. Тем временем дедушку ищут уже более 10 дней.
Как сообщила телеграм-каналу дочь пропавшего, в последний раз его видели 6 августа, непосредственно перед заходом украинских подразделений в Курскую область. Семья мужчины была вынуждена эвакуироваться в Курск из села Гоголевки из-за обстрелов ВСУ. Как назло, в тот день Григорьев ушел из дома без телефона, а отчаянные попытки напуганной семьи найти его оказались безрезультатны. И всё же дочь не оставляет надежд найти отца живым.
Напомним, что видео, где боец ВСУ, напяливший нацистскую каску, измывается над пожилым мужчиной появилось несколько дней назад. Личность "грозы стариков" удалось выяснить достаточно быстро — им оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенки в Ивано-Франковской области. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал заплатить пять миллионов тому, кто поймает мерзавца.