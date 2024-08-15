Бойцы ВСУ начали маскироваться под гражданских и российских солдат под Курском Военкор Сладков: Бойцы ВСУ идут на провокации под Курском под видом гражданских 15 августа, 08:06 Солдаты ВСУ на позициях. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Курской области военнослужащие ВСУ пытаются устраивать провокации под видом гражданского населения или переодевшись в российскую военную форму. Об этом рассказал в телеграм-канале военкор Александр Сладков.

"Солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах", — пояснил он.

По его словам, особенно опасно, когда украинские диверсанты в российской форме совершают преступления, в том числе в нашем тылу. Сладков напомнил, что подобным образом солдаты ВСУ действовали и в Мариуполе, сбрасывая камуфляж и пытаясь выбраться из окружения ВС РФ под видом мирных жителей.

Сладков подчеркнул, что именно по причине подобных ситуаций власти ввели режим контртеррористической операции (КТО) в Курской области, что поможет оперативно выявлять попытки противника устроить провокации.

Напомним, 6 августа украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область. Сейчас ситуация находится под контролем ВС РФ, идёт уничтожение группировок противника. В приграничных районах введён режим КТО. Штурмовики ВСУ продолжают бросать оружие и добровольно сдаваться в плен российским войскам. На допросе военнопленные рассказывают о чудовищных приказах командования в отношении гражданских.

Авторы Татьяна Миссуми