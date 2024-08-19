Журналисты Washington Post посетили Суджу в сопровождении ВСУ
Washington Post опубликовала репортаж о приезде журналистов газеты в Суджу
По данным WP, одной из задач визита было документирование жизни оставшихся в городе российских граждан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov
Американская газета Washington Post опубликовала репортаж о поездке своих журналистов и фотографов в Суджу. В сопровождении военнослужащих ВСУ команда издания — журналисты О'Грейди и Бурьянова, а также фотограф Эд Рам — направилась в российский приграничный город, чтобы подробно изучить ситуацию.
Цель визита заключалась в том, чтобы зафиксировать реальное положение дел на местах. В ходе своего пребывания в Судже американские репортёры провели серию интервью с местными жителями, пообщавшись как минимум с дюжиной человек.
В статье подчёркивается, что одной из задач визита было документирование жизни оставшихся в городе российских граждан и сбор данных о том, как они адаптируются к условиям, сложившимся в зоне конфликта.
Напомним, ранее МИД России вызвал посла Италии в Москве Чечилию Пиччони, чтобы выразить протест по поводу незаконного проникновения журналистов итальянской телерадиокомпании RAI в Курскую область. Пресс-служба ведомства сообщила, что 16 августа послу было заявлено о нарушении законодательных и этических норм со стороны итальянской съёмочной группы, которая, по мнению российского министерства, использовала своё пребывание в стране для пропаганды действий украинских боевиков. Позже журналистов отозвали на фоне возбуждённого против них уголовного дела.