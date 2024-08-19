Американская газета Washington Post опубликовала репортаж о поездке своих журналистов и фотографов в Суджу. В сопровождении военнослужащих ВСУ команда издания — журналисты О'Грейди и Бурьянова, а также фотограф Эд Рам — направилась в российский приграничный город, чтобы подробно изучить ситуацию.

Цель визита заключалась в том, чтобы зафиксировать реальное положение дел на местах. В ходе своего пребывания в Судже американские репортёры провели серию интервью с местными жителями, пообщавшись как минимум с дюжиной человек.