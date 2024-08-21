Спецназ «Ахмат‎» прознал о двух целях новой атаки ВСУ в Курской области

«Сегодня, поняв, что они не могут продвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. В ближайшее время, я так думаю, что они будут наносить удар на другом участке тоже, для того, чтобы попытаться зайти оттуда», — указал Алаудинов в эфире Первого канала.