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21 августа, 11:45

Спецназ «Ахмат‎» прознал о двух целях новой атаки ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВС РФ знают, куда могут попытаться ударить ВСУ в Курской области 

Российские войска знают, куда могут ударить Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Курском направлении. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Сегодня, поняв, что они не могут продвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. В ближайшее время, я так думаю, что они будут наносить удар на другом участке тоже, для того, чтобы попытаться зайти оттуда», — указал Алаудинов в эфире Первого канала.

По его словам, существует два участка, которые, вероятно, могут попасть под удар украинских войск.

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Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор, за это время украинские войска потеряли свыше 4 130 человек личного состава и множество вооружения. Военкор Александр Коц считает, что завязшие в сражениях с российской армией ВСУ могут попробовать нанести удар по другому направлению — через посёлок Тёткино. А бывший президент Молдавии Игорь Додон высказал предположение, что ВСУ могут открыть второй фронт в Приднестровье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho

Дарья Нарыкова
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