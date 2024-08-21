Байден подписал тайный документ о ядерном оружии на закате президентства
NYT: Байден тайно изменил ядерную стратегию США с учётом китайской угрозы
Стремительный рост военного потенциала Китая вынудил американского президента Джо Байдена тайно изменить ядерную стратегию Соединённых Штатов с учётом новой угрозы. Правки в засекреченный документ президент внёс ещё в марте 2024 года, сообщили в New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
Решение скорректировать методичку на случай крупномасштабного конфликта Белый дом принял из-за предположений Пентагона, уверены в NYT. Минобороны США считает, что к 2030 году размер и разнообразие средств вооружения Поднебесной будут сравнимы с арсеналами Штатов и России.
"Новый документ является суровым напоминанием о том, что кто бы ни был приведён к присяге 20 января следующего года, он столкнётся с изменившимся и гораздо более нестабильным ядерным ландшафтом, чем тот, который существовал всего три года назад", — заключили в издании.
Ранее американские СМИ упрекнули Байдена в доведении США до состояния войны из-за участия страны в конфликтах по всему миру. В таком виде 46-й президент передаст государство преемнику. Вдобавок при нём Штаты де-факто лишились возможности уверенно противостоять России и Китаю.
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