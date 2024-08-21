Байден подписал тайный документ о ядерном оружии на закате президентства

Стремительный рост военного потенциала Китая вынудил американского президента Джо Байдена тайно изменить ядерную стратегию Соединённых Штатов с учётом новой угрозы. Правки в засекреченный документ президент внёс ещё в марте 2024 года, сообщили в New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Решение скорректировать методичку на случай крупномасштабного конфликта Белый дом принял из-за предположений Пентагона, уверены в NYT. Минобороны США считает, что к 2030 году размер и разнообразие средств вооружения Поднебесной будут сравнимы с арсеналами Штатов и России.

"Новый документ является суровым напоминанием о том, что кто бы ни был приведён к присяге 20 января следующего года, он столкнётся с изменившимся и гораздо более нестабильным ядерным ландшафтом, чем тот, который существовал всего три года назад", — заключили в издании.