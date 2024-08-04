В США заявили о слабости перед Россией и Китаем из-за Байдена
Генерал Келлог: США не способна противостоять России и Китаю из-за Байдена
Америка не способна противостоять России с Китаем и будет слабее этих стран, пока США управляет президент Джо Байден. С этим предупреждением выступил американский генерал в отставке Кит Келлог.
"Нет, мы не готовы! И не из-за состояния наших вооружённых сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Всё сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего: куда мы хотим направиться и что мы хотим сделать", — объяснил он в интервью Fox Business.
США уже давно необходимо послать чёткий сигнал союзникам и противникам о своих силах, добавил Келлог.
Ранее в Китае сделали зловещий прогноз о новой войне США. Там предупредили, что Америка хочет оставаться основной движущей силой и для этого может развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной целью Вашингтона станет подрыв влияние Китая и возможность остаться гегемоном.
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