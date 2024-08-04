В США заявили о слабости перед Россией и Китаем из-за Байдена

Америка не способна противостоять России с Китаем и будет слабее этих стран, пока США управляет президент Джо Байден. С этим предупреждением выступил американский генерал в отставке Кит Келлог.

"Нет, мы не готовы! И не из-за состояния наших вооружённых сил, не из-за того, кто мы и что делаем. Всё сводится к руководящей роли президента — к его указаниям как главнокомандующего: куда мы хотим направиться и что мы хотим сделать", — объяснил он в интервью Fox Business.

США уже давно необходимо послать чёткий сигнал союзникам и противникам о своих силах, добавил Келлог.