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Регион
3 августа, 17:57

В Китае сделали зловещий прогноз о новой войне США

GT: США готовы начать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради победы над КНР

США хотят оставаться основной движущей силой и для этого могут даже развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная цель Вашингтона — подорвать влияние Китая и остаться гегемоном, пишет Global Times.

"Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в "пороховую бочку" — это абсолютный способ одержать победу. Штаты претендуют на роль хранителя мира в регионе, но на самом деле они разделяют АТР, доводя конфликты по всему региону до крайности", — говорится в публикации.

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Сейчас Америка считает КНР глобальным конкурентом. Поэтому Соединенные Штаты готовы пойти на риск и уничтожить всю Азию. Это и поможет Америке победить Китай, пишет GT.

К слову, ранее в США впервые за два года рассекретили данные о числе ядерных боеголовок. Так, стало известно, что в сентябре 2023 года у Вашингтона их было 3748.

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freepik / user6702303

Наталья Афонина
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