США хотят оставаться основной движущей силой и для этого могут даже развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная цель Вашингтона — подорвать влияние Китая и остаться гегемоном, пишет Global Times.

"Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в "пороховую бочку" — это абсолютный способ одержать победу. Штаты претендуют на роль хранителя мира в регионе, но на самом деле они разделяют АТР, доводя конфликты по всему региону до крайности", — говорится в публикации.

Сейчас Америка считает КНР глобальным конкурентом. Поэтому Соединенные Штаты готовы пойти на риск и уничтожить всю Азию. Это и поможет Америке победить Китай, пишет GT.