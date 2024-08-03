В Китае сделали зловещий прогноз о новой войне США
GT: США готовы начать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе ради победы над КНР
США хотят оставаться основной движущей силой и для этого могут даже развязать войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главная цель Вашингтона — подорвать влияние Китая и остаться гегемоном, пишет Global Times.
"Для США превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в "пороховую бочку" — это абсолютный способ одержать победу. Штаты претендуют на роль хранителя мира в регионе, но на самом деле они разделяют АТР, доводя конфликты по всему региону до крайности", — говорится в публикации.
Сейчас Америка считает КНР глобальным конкурентом. Поэтому Соединенные Штаты готовы пойти на риск и уничтожить всю Азию. Это и поможет Америке победить Китай, пишет GT.
К слову, ранее в США впервые за два года рассекретили данные о числе ядерных боеголовок. Так, стало известно, что в сентябре 2023 года у Вашингтона их было 3748.