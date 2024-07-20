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20 июля, 10:17

В США впервые за два года рассекретили данные о числе ядерных боеголовок

NNSA: В сентябре 2023 года у США было 3 748 ядерных боеголовок

В сентябре 2023 года ядерный арсенал США включал в себя 3 748 ядерных боеголовок. Такие данные рассекретило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).

При этом с 1994 финансового года по 2023-й США уничтожили свыше 12 тысяч ядерных боеголовок. Кроме того, ещё две тысячи планируется утилизировать. Число нестратегического, то есть тактического, ядерного оружия Штатов уменьшилось примерно на 90% с 30 сентября 1991-го.

"Повышение прозрачности ядерных арсеналов стран необходимо для усилий по нераспространению и разоружению, включая обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия", — отметили в NNSA.

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Напомним, последний раз США размещали подобные сведения в октябре 2021 года. Тогда насчитывалось 3 750 ядерных боеголовок, и после информация о составе ядерного арсенала не публиковалась.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nosyrevy

Никита Осипов
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