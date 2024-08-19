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19 августа, 12:58

В США допустили, что Иран к концу года может объявить о том, что обладает ядерным оружием

Конгрессмен Тёрнер: Иран к концу года может объявить о наличии ядерного оружия

Иран ближе к концу 2024 года может объявить о наличии у себя ядерного оружия. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тёрнер.

"Существует вероятность того, что Иран может, как сообщается, объявить себя страной, которая имеет ядерное оружие, к концу года. Появились сообщения о том, что такая возможность существует", — отметил он в беседе с CBS News.

По мнению конгрессмена, такое объявление может привести к серьёзной эскалации. Тёрнер подчеркнул, что обострения в США пытались избегать на протяжении многих лет.

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Ранее в самих Соединённых Штатах впервые за два года рассекретили данные о числе ядерных боеголовок. Так, стало известно, что в сентябре 2023 года у Вашингтона их было 3748.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Никита Осипов
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