"С какого хрена-то?": Путина возмутили претензии Европы к Ирану из-за ядерной сделки

Европа не имеет оснований для предъявления Ирану претензий в вопросе соблюдения ядерной сделки. Тегеран выполнил все обязательства, тогда как за срыв соглашения де-факто ответственен Вашингтон, напомнил президент России Владимир Путин.

"Не Иран вышел [из сделки], США вышли. <...> А европейцы говорят: да, это не очень хорошо, что США вышли, но вы, иранцы, всё соблюдайте. С какого хрена-то?" — возмутился Путин на встрече с журналистами в рамках ПМЭФ.