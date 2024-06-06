"С какого хрена-то?": Путина возмутили претензии Европы к Ирану из-за ядерной сделки
Путин счёл претензии Европы к Ирану по ядерной сделке необоснованными
Европа не имеет оснований для предъявления Ирану претензий в вопросе соблюдения ядерной сделки. Тегеран выполнил все обязательства, тогда как за срыв соглашения де-факто ответственен Вашингтон, напомнил президент России Владимир Путин.
"Не Иран вышел [из сделки], США вышли. <...> А европейцы говорят: да, это не очень хорошо, что США вышли, но вы, иранцы, всё соблюдайте. С какого хрена-то?" — возмутился Путин на встрече с журналистами в рамках ПМЭФ.
США и Иран заключили ядерную сделку в 2015 году. В рамках договорённостей Тегерану надлежало сократить свой стратегический арсенал взамен на санкционную "оттепель" со стороны Вашингтона. Однако спустя три года Дональд Трамп объявил о выходе Штатов из соглашения, пообещав вдобавок ввести новые рестрикции. Между тем Россия, Иран и Китай продолжают настаивать на возобновлении действия сделки.