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5 июня, 00:29

Россия, Китай и Иран призвали Запад возобновить ядерную сделку с Тегераном

Россия, Иран и Китай продолжают поддерживать восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и призывают страны Запада вернуться к диалогу. Об этом сказано в совместном заявлении трёх государств, опубликованном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Текст приводит агентство Tansim.

"Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД... Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения", — указано в тексте заявления.

Москва, Пекин и Тегеран обратили внимание, что прикладывали все усилия для восстановления ядерной сделки и заявили, что сожалеют о решении западных стран не сдержать обещаний и выбрать другой путь. Положения СВПД всё ещё имеют силу, указали представители трёх государств, а их реализация могла бы решить большую часть вопросов о мирной ядерной программе Тегерана, в том числе за счёт предоставления инспекторам МАГАТЭ инструментов для наблюдения более широкого профиля.

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Пункты соглашения о гражданском характере ядерной программы Ирана остаются в силе, поэтому международное сообщество должно относиться к исламской республике, развивающей собственную атомную промышленность, точно так же, как к любому другому участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, отметили авторы заявления.

Life.ru напоминает, что в декабре 2022 года президент США Джо Байден признавал фактически мёртвой ядерную сделку с Ираном. Однако официально говорить об этом лидер Соединённых Штатов не стал.

Обложка ©

Unsplash / Constantin Wenning

Анатолий Симоненко
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