NYT: Джо Байден оставляет будущему преемнику поглощённую войной страну

Джозеф Байден называл себя первым президентом в этом столетии, при котором Соединённые Штаты не воюют нигде в мире. И хотя американские войска действительно не ведут крупномасштабных наземных операций, глава Белого дома де-факто оставляет преемнику поглощённую вооружёнными конфликтами страну, все усилия которой направлены на поддержку Украины и Израиля в баталиях против России, Палестины и Ирана. Такого мнения придерживаются авторы газеты New York Times.

Война станет ключевой частью наследия Байдена, уверены журналисты. За время его правления риск начала крупномасштабного конфликта между сильнейшими державами многократно вырос. Аналогичным образом история развивалась и в начале 1940-х, когда Франклин Рузвельт сначала держал США в стороне от Второй мировой войны, но уже через три года американские солдаты сражались на трёх континентах.