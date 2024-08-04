Байден признался, что не хочет войны Ирана и Израиля на закате своего президентства
Байден выразил надежду на отказ Ирана от нанесения удара возмездия по Израилю
Американский лидер Джо Байден заявил, что верит в возможность избежать нанесения Ираном удара возмездия по Израилю после ракетной атаки ЦАХАЛ на Тегеран. Надежду на урегулирование вопроса без применения силы политик выразил в беседе с журналистами президентского пула.
"Я надеюсь на это. Я не знаю", — ответил президент на вопрос, откажется ли Исламская Республика мстить еврейскому государству.
Отношения между Израилем и Ираном серьёзно натянулись после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в столице Исламской Республики. Тегеран в ответ пообещал заставить еврейское государство пожалеть о содеянном. Реакция на ликвидацию высокопоставленного члена группировки будет быстрой и жёсткой, считают американские СМИ.
Flickr / The White House