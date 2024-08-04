Байден признался, что не хочет войны Ирана и Израиля на закате своего президентства

Американский лидер Джо Байден заявил, что верит в возможность избежать нанесения Ираном удара возмездия по Израилю после ракетной атаки ЦАХАЛ на Тегеран. Надежду на урегулирование вопроса без применения силы политик выразил в беседе с журналистами президентского пула.