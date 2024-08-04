Иран заподозрили в планировании нападения на Израиль в день еврейского траура

Иран может напасть на Израиль в Тиша бе-Ав, передаёт Sky News Arabia, ссылаясь на сведения западной разведки. Это еврейский день траура и скорби, когда евреи оплакивают разрушение Первого и Второго храмов и традиционно соблюдают пост, траур и самоотречение.