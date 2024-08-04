Иран заподозрили в планировании нападения на Израиль в день еврейского траура
Sky News: Иран может напасть на Израиль в день траура еврейского народа
Иран может напасть на Израиль в Тиша бе-Ав, передаёт Sky News Arabia, ссылаясь на сведения западной разведки. Это еврейский день траура и скорби, когда евреи оплакивают разрушение Первого и Второго храмов и традиционно соблюдают пост, траур и самоотречение.
"Есть доказательства того, что Иран планирует напасть на Израиль в Тиша бе-Ав, которое начинается 12 августа и заканчивается 13 августа", — рассказали источники издания.
Предположительно, атаку будет координировать шиитское движение "Хезболла".
Ранее "Хезболла" начала массированный ракетный обстрел Израиля со стороны Ливана. Было выпущено свыше 50 ракет. Над 15 израильскими поселениями сработала система ПВО "Железный купол" в попытках перехватить воздушные цели.
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