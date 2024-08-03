Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан
Израиль начал проводить контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ЦАХАЛ, ШАБАК (Служба общей безопасности) и полиция Израиля в настоящее время проводят контртеррористическую операцию в районе Тулькарма", — говорится в заявлении.
Также в данном районе военно-воздушные силы Израиля уже нанесли удар по автомобилю. Согласно утверждению ЦАХАЛ, в нём находились пять вооружённых радикалов, которые якобы направлялись на совершение теракта.
Напомним, что вечером 30 июля израильские войска впервые за полгода атаковали Бейрут. Если верить ЦАХАЛ, то целью удара был командир "Хезболлы" Фуад Шукр, который обвиняется в причастности к смерти детей на Голанских высотах. Сперва звучали предположения, что ливанскому военачальнику удалось уцелеть, но впоследствии израильские военные подтвердили его смерть. Тем же воздушным ударом был убит иранский военный советник Милад Бейди. А ночью второго августа "Хезболла" обстреляла ракетами позиции ЦАХАЛ близ южной границы Израиля.
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