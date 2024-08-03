Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

"ЦАХАЛ, ШАБАК (Служба общей безопасности) и полиция Израиля в настоящее время проводят контртеррористическую операцию в районе Тулькарма", — говорится в заявлении.

Также в данном районе военно-воздушные силы Израиля уже нанесли удар по автомобилю. Согласно утверждению ЦАХАЛ, в нём находились пять вооружённых радикалов, которые якобы направлялись на совершение теракта.