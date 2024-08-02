"Хезболла" ударила по Израилю
"Хезболла" ударила ракетами по позициям ЦАХАЛ вблизи южной границы Ливана
Шиитское движение "Хезболла" запустило ракеты по позициям военнослужащих еврейского государства, находящихся недалеко от южной границы Израиля с Ливаном. Об этом пишут РИА "Новости" со ссылкой на свой неназванный источник.
"Ливанское движение группировка "Хезболлах" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана", — рассказал собеседник информагентства.
Напомним, что Израиль вечером 30 июля впервые за полгода нанёс удар по Бейруту. В ЦАХАЛ заявили, что целью командир "Хезболлах" Фуад Шукр, причастный к гибели детей на Голанских высотах. Сначала предполагалось, что он выжил, но потом представители Армии обороны Израиля подтвердили его гибель. Стоит отметить, что при авиаударе также погиб военный советник Ирана Милад Бейди.
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