СМИ рассказали ещё об одной жертве израильского удара по Бейруту

При авиаударе Израиля по Бейруту, который самолёты еврейского государства нанесли 30 июля, погиб военный советник Ирана Милад Бейди. Об этой трагической для Тегерана новости сообщил иранский телеканал SNN.

"Милад Бейди, один из военных советников Ирана, погиб при авиаударе сионистского режима по Бейруту", — говорится в сообщении.