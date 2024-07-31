СМИ рассказали ещё об одной жертве израильского удара по Бейруту
SNN: При авиаударе Израиля по Бейруту погиб военный советник Ирана Милад Бейди
При авиаударе Израиля по Бейруту, который самолёты еврейского государства нанесли 30 июля, погиб военный советник Ирана Милад Бейди. Об этой трагической для Тегерана новости сообщил иранский телеканал SNN.
"Милад Бейди, один из военных советников Ирана, погиб при авиаударе сионистского режима по Бейруту", — говорится в сообщении.
По этому поводу также высказались корреспонденты агентства Mehr. Журналисты рассказали, что Бейди жил рядом с военным руководителем "Хезболлы" Фуадом Шукрой, а его тело было опознано несколько часов назад.
Напомним, израильские военные вечером 30 июля ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. Впоследствии в МИД России осудили удар ЦАХАЛ по Ливану. Целью нападения был один из командиров шиитского движения "Хезболла" Фуад Шукр, который, как сначала предполагалось, выжил. Однако впоследствии в Армии обороны Израиля подтвердили его гибель.
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