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30 июля, 22:03

В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию в Бейруте одного из командиров "Хезболлы"

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что авиаудар по Бейруту всё-таки принёс свои плоды. Как говорится в заявлении армейской пресс-службы, израильским военным удалось ликвидировать одного из командующих вооруженными формированиями шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукера.

Там рассказали, что операция была целенаправленной и основана на данных, предоставленной разведкой. В результате случившегося, согласно сообщению ЦАХАЛ, истребители ВВС Израиля ликвидировали самого старшего военного командира террористической организации "Хезболлах".

"Хезболла" ответила на атаку Израиля по Бейруту
"Хезболла" ответила на атаку Израиля по Бейруту

Напомним, израильские военные вечером 30 июля ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. Впоследствии МИД России осудили удар ЦАХАЛ по Ливану. А в Армии обороны Израиля сообщали, что им не удалось ликвидировать командира "Хезболлы" Фуада Шукера.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Алексей Соловьёв
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