В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию в Бейруте одного из командиров "Хезболлы"
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что авиаудар по Бейруту всё-таки принёс свои плоды. Как говорится в заявлении армейской пресс-службы, израильским военным удалось ликвидировать одного из командующих вооруженными формированиями шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукера.
Там рассказали, что операция была целенаправленной и основана на данных, предоставленной разведкой. В результате случившегося, согласно сообщению ЦАХАЛ, истребители ВВС Израиля ликвидировали самого старшего военного командира террористической организации "Хезболлах".
Напомним, израильские военные вечером 30 июля ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. Впоследствии МИД России осудили удар ЦАХАЛ по Ливану. А в Армии обороны Израиля сообщали, что им не удалось ликвидировать командира "Хезболлы" Фуада Шукера.
Flickr / Israel Defense Forces