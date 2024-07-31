В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию в Бейруте одного из командиров "Хезболлы"

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что авиаудар по Бейруту всё-таки принёс свои плоды. Как говорится в заявлении армейской пресс-службы, израильским военным удалось ликвидировать одного из командующих вооруженными формированиями шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукера.