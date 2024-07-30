Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 19:31

Попытка ЦАХАЛ убить командира "Хезболлы" в Бейруте не увенчалась успехом

ЦАХАЛ не смогла ликвидировать командира "Хезболлы" Шукера в ходе удара по Бейруту

Израильским военным не удалось ликвидировать командира "Хезболлы" Фуада Шукера в результате удара по Бейруту. Об этом сообщил высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении.

"Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Два командира "Хезболлы" погибли в результате удара Израиля в пригороде Бейрута
Два командира "Хезболлы" погибли в результате удара Израиля в пригороде Бейрута

Напомним, израильские военные вечером 30 июля ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. В ЦАХАЛ заявили, что целью был командир, который причастен к убийству граждан еврейского государства в Мадждаль-Шамсе — деревне в северной части Голанских высот. Сообщалось, что в ходе атаки был убит высокопоставленный участник "Хезболлы" Хаджи Мохсан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
  • Новости
  • Израиль
  • Ливан
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров