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30 июля, 18:17

Два командира "Хезболлы" погибли в результате удара Израиля в пригороде Бейрута

Два командира шиитского движения "Хезболла" погибли в результате удара Израиля по южному пригороду столицы Ливана Бейрута. Об этом вечером во вторник, 30 июля, заявил один из сотрудников администрации района Харет-Хорейк.

Бейрут после ракетного удара Израиля. Видео © X / CryptoA33Z

"Удар был нанесён по району расположения госпиталя Бахман, в ста метрах от штаба "Хезболлы" на юге ливанской столицы. Там, где упали ракеты, разрушено несколько домов, повреждены припаркованные машины", — отметил он в беседе с ТАСС.

Как уточнил источник агентства, по району, где расположены офисы шиитской милиции, израильские истребители выпустили четыре ракеты.

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Напомним, израильские военные вечером 30 июля ударили по южному пригороду ливанского Бейрута впервые со 2 января. В ЦАХАЛ сообщили, что целью был командир, который причастен к убийству граждан еврейского государства в Мадждаль-Шамсе — деревне в северной части Голанских высот. Сообщалось, что убит высокопоставленный участник "Хезболлы" Хаджи Мохсан.

Ранее Армия Израиля обстреляла 15 населённых пунктов в Ливане. Это произошло на фоне угроз в сторону ливанского движения "Хезболла", обвинённого Тель-Авивом в атаке на Голанские высоты 27 июля. По утверждению ЦАХАЛ, ракета упала на футбольное поле, где в тот момент находились дети. Погибло 12 несовершеннолетних. В Ливане же сообщили, что на Голанах упала израильская противоракета.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ernest Rose

Никита Осипов
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