Два командира "Хезболлы" погибли в результате удара Израиля в пригороде Бейрута

Два командира шиитского движения "Хезболла" погибли в результате удара Израиля по южному пригороду столицы Ливана Бейрута. Об этом вечером во вторник, 30 июля, заявил один из сотрудников администрации района Харет-Хорейк.

Бейрут после ракетного удара Израиля. Видео © X / CryptoA33Z

"Удар был нанесён по району расположения госпиталя Бахман, в ста метрах от штаба "Хезболлы" на юге ливанской столицы. Там, где упали ракеты, разрушено несколько домов, повреждены припаркованные машины", — отметил он в беседе с ТАСС.

Как уточнил источник агентства, по району, где расположены офисы шиитской милиции, израильские истребители выпустили четыре ракеты.