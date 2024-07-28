На Голанских высотах до 12 выросло число погибших детей при падении ракеты

Число погибших ударе по посёлку Мадждаль Шамс на Голандских Высотах, контролируемых Израилем, выросло до 12. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

По данным израильской армии, удар по населённому пункту произошёл иранской ракетой Falaq-1 из арсенала формирований шиитского движения "Хезболла".

Напомним, об ударе стало известно вечером в субботу, 27 июля. Сообщалось о гибели десяти человек после падения ракеты на футбольную площадку, где в тот момент находились дети.