Нетаньяху пообещал "Хезболле" беспрецедентно высокую цену за удар по Голанам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Тель-Авив обязательно ответит на удар по друзскому посёлку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и вынудит шиитское движение "Хезболла" заплатить "беспрецедентно высокую цену". Такое обещание в беседе с духовным лидером общины израильских друзов шейхом Муафиком Тарифом дал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и "Хезболла" заплатит за это самую высокую цену, такую, какую оно ещё не платило", — уточняет канцелярия премьера.
Нетаньяху заявил, что его потрясло убийство террористами детей, а также невинных людей. Он передал от имени всего народа Израиля сердечные соболезнования семьям тех, кто погиб, а также друзской общине.
Напомним, ЦАХАЛ заявила о гибели десяти детей в результате обстрела друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. По данным израильской армии, за ударом стоит группировка "Хезболла".