Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 20:55

Нетаньяху пообещал "Хезболле" беспрецедентно высокую цену за удар по Голанам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Тель-Авив обязательно ответит на удар по друзскому посёлку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и вынудит шиитское движение "Хезболла" заплатить "беспрецедентно высокую цену". Такое обещание в беседе с духовным лидером общины израильских друзов шейхом Муафиком Тарифом дал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и "Хезболла" заплатит за это самую высокую цену, такую, какую оно ещё не платило", — уточняет канцелярия премьера.

Нетаньяху заявил, что его потрясло убийство террористами детей, а также невинных людей. Он передал от имени всего народа Израиля сердечные соболезнования семьям тех, кто погиб, а также друзской общине.

Более 20 человек убито при авианалёте ВВС Израиля на лагерь беженцев в Газе
Более 20 человек убито при авианалёте ВВС Израиля на лагерь беженцев в Газе

Напомним, ЦАХАЛ заявила о гибели десяти детей в результате обстрела друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. По данным израильской армии, за ударом стоит группировка "Хезболла".

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • хезболла
  • Ливан
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров