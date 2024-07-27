Нетаньяху пообещал "Хезболле" беспрецедентно высокую цену за удар по Голанам

Тель-Авив обязательно ответит на удар по друзскому посёлку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и вынудит шиитское движение "Хезболла" заплатить "беспрецедентно высокую цену". Такое обещание в беседе с духовным лидером общины израильских друзов шейхом Муафиком Тарифом дал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и "Хезболла" заплатит за это самую высокую цену, такую, какую оно ещё не платило", — уточняет канцелярия премьера.

Нетаньяху заявил, что его потрясло убийство террористами детей, а также невинных людей. Он передал от имени всего народа Израиля сердечные соболезнования семьям тех, кто погиб, а также друзской общине.