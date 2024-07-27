Более 20 человек убито при авианалёте ВВС Израиля на лагерь беженцев в Газе

Он добавил, что по школе было выпущено четыре ракеты, ранения получили несколько десятков палестинцев. Представитель службы гражданской обороны в палестинском анклаве также заявил, что снаряды попали и в больницу в лагере Дейр-эль-Балах. Там тоже есть погибшие, их количество уточняется, отметил он. Всего, как передаёт телеканал, за сегодняшний день в секторе Газа погибли 46 человек в результате израильской агрессии с воздуха.