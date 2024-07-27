Более 20 человек убито при авианалёте ВВС Израиля на лагерь беженцев в Газе
Al Hadath: В Газе 24 беженца погибли при ударе Израиля по лагерю Дейр-эль-Балах
Лагерь беженцев Дейр-эль-Балах. Обложка © ТАСС / ЕРА
Израильские истребители обстреляли лагерь беженцев Дейр-эль-Балах в центральном районе сектора Газа, бомбы были сброшены на местную школу, в результате налёта погибли 24 человека. Об этом сообщил телеканалу Al Hadath представитель палестинской администрации.
"Все жертвы в школе Сейида-Хадиджа являются перемещёнными лицами из северных районов, которые нашли там приют", — пояснил чиновник.
Он добавил, что по школе было выпущено четыре ракеты, ранения получили несколько десятков палестинцев. Представитель службы гражданской обороны в палестинском анклаве также заявил, что снаряды попали и в больницу в лагере Дейр-эль-Балах. Там тоже есть погибшие, их количество уточняется, отметил он. Всего, как передаёт телеканал, за сегодняшний день в секторе Газа погибли 46 человек в результате израильской агрессии с воздуха.
Ранее сообщалось, что почти 39 тысяч человек погибло в результате действий израильской армии в рамках военной операции в секторе Газа. Число жертв насчитывается с октября 2023 года. Такие данные привело Министерство здравоохранения палестинского анклава.