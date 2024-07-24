Раскрыто число россиян, которые остаются в плену у боевиков ХАМАС в Газе

Двое россиян остаются в заложниках в секторе Газа у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

"Ещё двое российских граждан. Это Александр Труфанов и Александр Лобанов", — отметила Гальперин в беседе с журналистами.

Израильский посол дополнила, что оба россиянина не входят в список из 46 человек, которых нет в живых. Всего в заложниках у ХАМАС остаются 120 человек.