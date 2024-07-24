Раскрыто число россиян, которые остаются в плену у боевиков ХАМАС в Газе
Посол Израиля в РФ Гальперин: Двое россиян остаются в заложниках в секторе Газа
Двое россиян остаются в заложниках в секторе Газа у боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.
"Ещё двое российских граждан. Это Александр Труфанов и Александр Лобанов", — отметила Гальперин в беседе с журналистами.
Израильский посол дополнила, что оба россиянина не входят в список из 46 человек, которых нет в живых. Всего в заложниках у ХАМАС остаются 120 человек.
Кроме того, израильская делегация во главе с руководителем "Моссада" Давидом Барнеа прибыла в Катар, где планируется провести очередные переговоры с представителями радикальной группировки. По словам посла, на период возвращения домой всех похищенных ХАМАС людей Израиль готов идти на разные варианты, в том числе временно прекратить огонь.
А ранее Life.ru писал, что 8 июня ЦАХАЛ освободила четырёх заложников, которых удерживали в секторе Газа. Среди них был россиянин Андрей Козлов. Во время нападения на Израиль 7 октября мужчина, переехавший в страну в 2022 году, работал охранником на фестивале Nature Party. После спасения его госпитализировали. Недавно Козлов выступил на многотысячном митинге в Тель-Авиве, на котором призвал власти еврейского государства заключить сделку с ХАМАС ради освобождения оставшихся 120 заложников.
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