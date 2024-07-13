"Время уходит": Спасённый из плена ХАМАС россиянин выступил с требованием к Израилю

Россиянин Андрей Козлов, освобождённый из плена 8 июня, выступил на многотысячном митинге в Тель-Авиве. В ходе него мужчина призвал власти Израиля к незамедлительному заключению сделки с палестинским движением ХАМАС с целью освобождения оставшихся 120 заложников.

"Нет ничего важнее, чем заключить сделку, чтобы вернуть всех домой. Мне повезло, что меня спасли храбрые солдаты ЦАХАЛ. <…> Господин премьер-министр Биньямин Нетаньяху, спасибо, что вернули меня домой. Теперь, пожалуйста, верните домой остальных заложников. Пожалуйста, заключите сделку. <…> Время уходит. Поверьте мне, каждый день имеет значение, каждая минута, даже каждая секунда", — призвал Козлов и охарактеризовал ситуацию в плену ХАМАС как настоящий ад.