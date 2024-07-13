Заковали в цепи: Спасённый из плена ХАМАС россиянин рассказал о пытках заложников

Боевики палестинского движения ХАМАС пытают израильских заложников, рассказал The Wall Street Journal россиянин Андрей Козлов, освобождённый из плена 8 июня. По словам мужчины, его заковали в цепи, а когда на улице устанавливалась изнуряющая жара — укрывали одеялами.

Андрея и ещё нескольких человек удерживали дома у мужчины, позднее опознанного как Абдулла аль-Джамаль. Он является палестинским журналистом, известным связями с группировкой. Пленников заставляли спать на грязных матрасах и держаться подальше от окон, чтобы их не заметили соседи.