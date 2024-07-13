Заковали в цепи: Спасённый из плена ХАМАС россиянин рассказал о пытках заложников
WSJ: Боевики ХАМАС пытали россиянина Козлова, освобождённого из плена в июне
Боевики ХАМАС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
Боевики палестинского движения ХАМАС пытают израильских заложников, рассказал The Wall Street Journal россиянин Андрей Козлов, освобождённый из плена 8 июня. По словам мужчины, его заковали в цепи, а когда на улице устанавливалась изнуряющая жара — укрывали одеялами.
Андрея и ещё нескольких человек удерживали дома у мужчины, позднее опознанного как Абдулла аль-Джамаль. Он является палестинским журналистом, известным связями с группировкой. Пленников заставляли спать на грязных матрасах и держаться подальше от окон, чтобы их не заметили соседи.
Никто из боевиков, охранявших заложников, не раскрывал имён, а самым жестоким был именно аль-Джамаль. Хотя иногда он проявлял доброту и позволял узникам смотреть телевизор. Спустя полгода их перевезли в дом отца журналиста. Андрей признался, что ему пригрозили убийством в случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) затеет спасательную операцию.
Напомним, 8 июня ЦАХАЛ освободили четырёх заложников, которых удерживали в секторе Газа. Среди них был Андрея Козлов. Во время нападения на Израиль 7 октября россиянин, переехавший в страну в 2022 году, работал охранником фестиваля Nature Party. После спасения его госпитализировали.