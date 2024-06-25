Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 04:29

В ХАМАС заявили о готовности освободить двух россиян из плена

Члены ХАМАС заявили, что готовы освободить двух израильтян с гражданством РФ

Члены радикального палестинского движения ХАМАС готовы в приоритетном порядке освободить двух находящихся у них в плену россиян. Как заявил в интервью РИА "Новости" заместитель начальника политического бюро радикалов Муса Абу Марзук, для этого нужно прекратить боевые действия в секторе Газа.

"У нас в заложниках нет россиян, а только граждане Израиля, но большинство имеет двойное гражданство: мексиканское, американское, украинское и другое. Ранее, когда был обмен, мы одного россиянина освободили вне сделки, в качестве благодарности президенту [РФ Владимиру] Путину за его позицию по Палестине", — заявил Марзук.

Собеседник информагентства подчеркнул, что эта тема уже обсуждалась с заместителем российского министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Тогда представители ХАМАС заявили, что ожидают решение Тель-Авива о прекращении огня в Газе, после чего граждане РФ в приоритетном порядке будут освобождены.

ЦАХАЛ: Четверо израильских заложников погибли в плену у ХАМАС
ЦАХАЛ: Четверо израильских заложников погибли в плену у ХАМАС

Ранее Life.ru писал, что 8 июня израильские военные освободили четырёх заложников в ходе спецоперации в секторе Газа, включая россиянина Андрея Козлова. Во время нападения палестинских радикалов на еврейское государство 7 октября 2023-го мужчина работал охранником фестиваля Nature Party. Позже 27-летнего гражданина РФ доставили в больницу в Израиле, где он прошёл медосмотр.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • хамас
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров