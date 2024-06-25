В ХАМАС заявили о готовности освободить двух россиян из плена
Члены ХАМАС заявили, что готовы освободить двух израильтян с гражданством РФ
Члены радикального палестинского движения ХАМАС готовы в приоритетном порядке освободить двух находящихся у них в плену россиян. Как заявил в интервью РИА "Новости" заместитель начальника политического бюро радикалов Муса Абу Марзук, для этого нужно прекратить боевые действия в секторе Газа.
"У нас в заложниках нет россиян, а только граждане Израиля, но большинство имеет двойное гражданство: мексиканское, американское, украинское и другое. Ранее, когда был обмен, мы одного россиянина освободили вне сделки, в качестве благодарности президенту [РФ Владимиру] Путину за его позицию по Палестине", — заявил Марзук.
Собеседник информагентства подчеркнул, что эта тема уже обсуждалась с заместителем российского министра иностранных дел Михаилом Богдановым. Тогда представители ХАМАС заявили, что ожидают решение Тель-Авива о прекращении огня в Газе, после чего граждане РФ в приоритетном порядке будут освобождены.
Ранее Life.ru писал, что 8 июня израильские военные освободили четырёх заложников в ходе спецоперации в секторе Газа, включая россиянина Андрея Козлова. Во время нападения палестинских радикалов на еврейское государство 7 октября 2023-го мужчина работал охранником фестиваля Nature Party. Позже 27-летнего гражданина РФ доставили в больницу в Израиле, где он прошёл медосмотр.
Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed