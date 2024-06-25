В ХАМАС заявили о готовности освободить двух россиян из плена

Члены радикального палестинского движения ХАМАС готовы в приоритетном порядке освободить двух находящихся у них в плену россиян. Как заявил в интервью РИА "Новости" заместитель начальника политического бюро радикалов Муса Абу Марзук, для этого нужно прекратить боевые действия в секторе Газа.

"У нас в заложниках нет россиян, а только граждане Израиля, но большинство имеет двойное гражданство: мексиканское, американское, украинское и другое. Ранее, когда был обмен, мы одного россиянина освободили вне сделки, в качестве благодарности президенту [РФ Владимиру] Путину за его позицию по Палестине", — заявил Марзук.