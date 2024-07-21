Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 11:08

Почти 39 тысяч палестинцев убиты и 89 тысяч ранены в Газе при ударах Израиля

Кадр с последствиями израильского удара по лагерю беженцев в провинции Хан-Юнис. Обложка © X / IsraelGazaNews

Кадр с последствиями израильского удара по лагерю беженцев в провинции Хан-Юнис. Обложка © X / IsraelGazaNews

Почти 39 тысяч человек погибло в результате действий израильской армии в рамках военной операции в секторе Газа. Число жертв насчитывается с октября 2023 года. Такие данные привело Министерство здравоохранения палестинского анклава.

На сегодняшний день "в результате постоянных бомбардировок и артобстрелов израильскими силами территории сектора было убито 38 983 палестинца", а ранения получили 89 727 человек. При этом за минувшие сутки, по данным министерства, при атаках со стороны Израиля в различных районах сектора погибли 64 человека, 105 — ранены.

Ранее Израиль атаковал склад боеприпасов в Ливане. В результате мощных взрывов три человека ранено. После авиаударов было повреждено несколько районов, включая Хараиб, где пострадало трое местных жителей. Они получили лёгкие ранения.

Израиль нанёс массированный удар по Йемену
Израиль нанёс массированный удар по Йемену
Наталья Афонина
  • Новости
  • Израиль
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров