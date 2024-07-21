Почти 39 тысяч палестинцев убиты и 89 тысяч ранены в Газе при ударах Израиля

Почти 39 тысяч человек погибло в результате действий израильской армии в рамках военной операции в секторе Газа. Число жертв насчитывается с октября 2023 года. Такие данные привело Министерство здравоохранения палестинского анклава.

На сегодняшний день "в результате постоянных бомбардировок и артобстрелов израильскими силами территории сектора было убито 38 983 палестинца", а ранения получили 89 727 человек. При этом за минувшие сутки, по данным министерства, при атаках со стороны Израиля в различных районах сектора погибли 64 человека, 105 — ранены.