Почти 39 тысяч палестинцев убиты и 89 тысяч ранены в Газе при ударах Израиля
Кадр с последствиями израильского удара по лагерю беженцев в провинции Хан-Юнис. Обложка © X / IsraelGazaNews
Почти 39 тысяч человек погибло в результате действий израильской армии в рамках военной операции в секторе Газа. Число жертв насчитывается с октября 2023 года. Такие данные привело Министерство здравоохранения палестинского анклава.
На сегодняшний день "в результате постоянных бомбардировок и артобстрелов израильскими силами территории сектора было убито 38 983 палестинца", а ранения получили 89 727 человек. При этом за минувшие сутки, по данным министерства, при атаках со стороны Израиля в различных районах сектора погибли 64 человека, 105 — ранены.
Ранее Израиль атаковал склад боеприпасов в Ливане. В результате мощных взрывов три человека ранено. После авиаударов было повреждено несколько районов, включая Хараиб, где пострадало трое местных жителей. Они получили лёгкие ранения.