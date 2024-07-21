Израиль атаковал склад боеприпасов в Ливане, есть раненые
NNA: Три человека ранено в результате израильских ударов по Ливану
Серия мощных взрывов потрясла Южный Ливан после того, как израильская авиация нанесла удары по складу боеприпасов в населённом пункте Адлюн и прилегающим районам. Согласно информации ливанского агентства NNA, в результате авиаударов было повреждено несколько районов, включая Хараиб, где пострадало трое местных жителей. Они получили лёгкие ранения.
Основной целью рейда, по данным источника, был склад боеприпасов в Адлюне. В результате удара произошла массовая детонация хранившихся снарядов, что также привело к остановке движения на трассе, соединяющей города Сайда и Тир.
Напомним, вечером 20 июля появились сообщения об авиаударе по западу Йемена со стороны Израиля. Утверждается, что это первая бомбардировка военных объектов хуситов со стороны еврейского государства. Предварительно, были атакованы топливные склады в порту города Ходейды. Среди поражённых целей — резервуары с нефтью. Жертвами случившегося стали минимум три человека, ещё 15 ранено. Хуситы пообещали Израилю ответить на удар.
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