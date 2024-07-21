Израиль атаковал склад боеприпасов в Ливане, есть раненые

Серия мощных взрывов потрясла Южный Ливан после того, как израильская авиация нанесла удары по складу боеприпасов в населённом пункте Адлюн и прилегающим районам. Согласно информации ливанского агентства NNA, в результате авиаударов было повреждено несколько районов, включая Хараиб, где пострадало трое местных жителей. Они получили лёгкие ранения.

Основной целью рейда, по данным источника, был склад боеприпасов в Адлюне. В результате удара произошла массовая детонация хранившихся снарядов, что также привело к остановке движения на трассе, соединяющей города Сайда и Тир.