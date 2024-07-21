Хуситы пообещали ответить Израилю на удары по порту Ходейда

Мятежной йеменское движение "Ансар Аллах" пообещало ответить на авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по порту Ходейда, расположенном на западе страны. Соответствующее заявление хуситы обнародовали через принадлежащий им телеканал Al Masirah.

"Израильская агрессия не останется без эффективного ответа "Ансар Аллах" и не помешает дальнейшей поддержки сторонниками движения палестинского народа", — заявили представители движения, подчеркнув, что позиция по поддержке Палестины является принципиальной.