Хуситы пообещали ответить Израилю на удары по порту Ходейда
Хуситы пообещали ответить на авиаудары ЦАХАЛ по порту Ходейда на западе Йемена
Мятежной йеменское движение "Ансар Аллах" пообещало ответить на авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по порту Ходейда, расположенном на западе страны. Соответствующее заявление хуситы обнародовали через принадлежащий им телеканал Al Masirah.
"Израильская агрессия не останется без эффективного ответа "Ансар Аллах" и не помешает дальнейшей поддержки сторонниками движения палестинского народа", — заявили представители движения, подчеркнув, что позиция по поддержке Палестины является принципиальной.
Они также осудили атаку ВВС Израиля "по гражданским объектам", которая привела "к гибели мирных жителей". Помимо этого, высший политсовет "Ансар Аллах" призвал жителей Йемена продолжать противоборствовать "израильской и американской агрессии".
Напомним, что 20 июля Израиль нанёс авиаудары по западу Йемена, были атакованы топливные склады в порту города Ходейда. Представители ЦАХАЛ позже заявили, что так они ответили на множество ударов по еврейскому государству за последнее время.
X / ShaykhSulaiman