"Сотни атак": В Израиле назвали причину первого массированного удара по Йемену
ЦАХАЛ: Удары Израиля по объектам хуситов в Йемене нанесены в ответ на атаки
Истребители Израиля атаковали военные объекты йеменских хуситов у порта Ходейды, ответив на множество ударов по еврейскому государству за последнее время. Об этом в субботу, 20 июля, заявили в ЦАХАЛ.
Последствиями ударов Израиля в Йемене. Видео © X / ShaykhSulaiman
"Некоторое время назад истребители нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов у порта Ходейды в Йемене в ответ на сотни атак, которые были совершены против Израиля в последние месяцы", — отметили там.
Как отмечает The Times of Israel, это первая бомбардировка военных объектов в Йемене со стороны Израиля. По данным Al Hadath, жертвами случившегося стали минимум три человека, ещё 15 ранены.
Напомним, вечером 20 июля появились сообщения об авиаударе по западу Йемена со стороны Израиля. Предварительно, были атакованы топливные склады в порту города Ходейда. Среди поражённых целей резервуары с нефтью. Это стало ответом на удар по Тель-Авиву в ночь на 19 июля. Тогда запущенный с территории Йемена беспилотник взорвался в недалеко от Консульства США. Позже хуситы сами взяли ответственность за взрыв. В результате один человек погиб, восемь пострадали.
X / ShaykhSulaiman