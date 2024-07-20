"Сотни атак": В Израиле назвали причину первого массированного удара по Йемену

Истребители Израиля атаковали военные объекты йеменских хуситов у порта Ходейды, ответив на множество ударов по еврейскому государству за последнее время. Об этом в субботу, 20 июля, заявили в ЦАХАЛ.

Последствиями ударов Израиля в Йемене. Видео © X / ShaykhSulaiman

"Некоторое время назад истребители нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов у порта Ходейды в Йемене в ответ на сотни атак, которые были совершены против Израиля в последние месяцы", — отметили там.