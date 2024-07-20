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20 июля, 17:32

"Сотни атак": В Израиле назвали причину первого массированного удара по Йемену

ЦАХАЛ: Удары Израиля по объектам хуситов в Йемене нанесены в ответ на атаки

Истребители Израиля атаковали военные объекты йеменских хуситов у порта Ходейды, ответив на множество ударов по еврейскому государству за последнее время. Об этом в субботу, 20 июля, заявили в ЦАХАЛ.

Последствиями ударов Израиля в Йемене. Видео © X / ShaykhSulaiman

"Некоторое время назад истребители нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов у порта Ходейды в Йемене в ответ на сотни атак, которые были совершены против Израиля в последние месяцы", — отметили там.

Как отмечает The Times of Israel, это первая бомбардировка военных объектов в Йемене со стороны Израиля. По данным Al Hadath, жертвами случившегося стали минимум три человека, ещё 15 ранены.

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Хуситы заявили, что для ночного удара по Тель-Авиву был использован новейший беспилотник

Напомним, вечером 20 июля появились сообщения об авиаударе по западу Йемена со стороны Израиля. Предварительно, были атакованы топливные склады в порту города Ходейда. Среди поражённых целей резервуары с нефтью. Это стало ответом на удар по Тель-Авиву в ночь на 19 июля. Тогда запущенный с территории Йемена беспилотник взорвался в недалеко от Консульства США. Позже хуситы сами взяли ответственность за взрыв. В результате один человек погиб, восемь пострадали.

Обложка ©

X / ShaykhSulaiman

Никита Осипов
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