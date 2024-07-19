Хуситы заявили, что для ночного удара по Тель-Авиву был использован новейший беспилотник

Он отметил, что хуситам удалось провести "военную операцию", цель которой заключалась в нанесении ударов по важному объекту на территории Тель-Авива. Мятежники использовали новейший БПЛА "Яффо", который может обходить вражескую ПВО. Кроме того, хуситы отметили, что Тель-Авив теперь не будет безопасной территорией и станет основной целью мятежников в пределах досягаемости их вооружений. Представители йеменского движения определили ряд целей в Израиле, включая важные военные объекты, и будут продолжать наносить по ним удары в ответ на действия ЦАХАЛ в Газе.