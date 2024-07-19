Хуситы заявили, что для ночного удара по Тель-Авиву был использован новейший беспилотник
Хуситы ночью нанесли удар по Тель-Авиву с использованием беспилотника
В ночь на пятницу, 19 июля, хуситы нанесли удар по Тель-Авиву при помощи боевого беспилотника. Об этом стало известно из сообщения военного представителя мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" Яхьи Сариа.
Он отметил, что хуситам удалось провести "военную операцию", цель которой заключалась в нанесении ударов по важному объекту на территории Тель-Авива. Мятежники использовали новейший БПЛА "Яффо", который может обходить вражескую ПВО. Кроме того, хуситы отметили, что Тель-Авив теперь не будет безопасной территорией и станет основной целью мятежников в пределах досягаемости их вооружений. Представители йеменского движения определили ряд целей в Израиле, включая важные военные объекты, и будут продолжать наносить по ним удары в ответ на действия ЦАХАЛ в Газе.
Напомним, что на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем в Тель-Авиве произошёл взрыв. Несмотря на это, командование тыла сообщило, что воздушного вторжения в центральную часть страны зафиксировано не было. Позже хуситы сами взяли ответственность за взрыв. Сообщалось также об одном погибшем.
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