В Тель-Авиве произошёл взрыв, пострадало не менее двух человек
Jerusalem Post: В Тель-Авиве произошёл взрыв, пострадало не менее двух человек
В Тель-Авиве на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем произошёл взрыв. Как пишет Jerusalem Post со ссылкой на местные издания, после случившегося медицинская помощь потребовалась не менее чем двум людям.
Взрыв в Тель-Авиве. Видео Х / Middle East Observer / Х / Hussein / Х / راد الشهار / Х / (((Coca Camhi))) / Х / mari / Х / OSINTdefender
Также там сообщается, что рядом с местом взрыва работают экстренные службы. Источник взрыва пока не установлен. Согласно данным национальной медицинской службы "Маген Давид адом", в медучреждения с осколочными ранениями доставили двоих человек, ещё четверым была оказана помощь на месте.
В то же время некоторые пользователи социальных сетей и средства массовой информации предполагают, что всему виной был дрон-камикадзе. Также они сообщают, что инцидент случился недалеко от Консульства США.
Несмотря на это, командование тыла сообщило, что воздушного вторжения в центральную часть страны зафиксировано не было. Помимо того, Армия обороны Израиля и полиция всё же проверяют версию о том, что причиной взрыва мог стать беспилотник.
Ранее Life.ru писал, что в столице Сомали городе Могадишо взорвалась бомба рядом с кафе. Сообщалось, что там местные жители смотрели финал чемпионата Европы по футболу.
Х / مراد الشهاري