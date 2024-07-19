В Тель-Авиве произошёл взрыв, пострадало не менее двух человек

В Тель-Авиве на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем произошёл взрыв. Как пишет Jerusalem Post со ссылкой на местные издания, после случившегося медицинская помощь потребовалась не менее чем двум людям.

Также там сообщается, что рядом с местом взрыва работают экстренные службы. Источник взрыва пока не установлен. Согласно данным национальной медицинской службы "Маген Давид адом", в медучреждения с осколочными ранениями доставили двоих человек, ещё четверым была оказана помощь на месте.

В то же время некоторые пользователи социальных сетей и средства массовой информации предполагают, что всему виной был дрон-камикадзе. Также они сообщают, что инцидент случился недалеко от Консульства США.

Несмотря на это, командование тыла сообщило, что воздушного вторжения в центральную часть страны зафиксировано не было. Помимо того, Армия обороны Израиля и полиция всё же проверяют версию о том, что причиной взрыва мог стать беспилотник.