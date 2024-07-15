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14 июля, 22:53

Взрыв раздался у кафе в столице Сомали во время трансляции Евро-2024, есть жертвы

Пять человек стали жертвами взрыва у кафе в Сомали во время трансляции Евро-2024

В столице Сомали городе Могадишо взорвалась бомба рядом с кафе, где местные жители смотрели финал чемпионата Европы по футболу. Как передаёт телерадиокомпания Shabelle, в результате случившегося есть жертвы.

Взрыв у кафе в столице Сомали, жертвами которого стали пять человек. Видео © Х / D.S.E.E

"В результате разрушительного инцидента, потрясшего город Могадишо в Сомали, у популярного кафе взорвался заминированный автомобиль, что привело к многочисленным жертвам", — говорится в сообщении.

Помимо этого, журналисты рассказали, что это произошло именно во время финального матча Евро-24 между сборными Англии и Испании. В этот злополучный вечер местные жители собрались там, чтобы посмотреть спортивную встречу. Также сообщается, что бомба была установлена в автомобиле. Как утверждает агенство SONNA, жертвами трагедии стали пять человек, ещё 20 ранены.

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В феврале текущего года Life.ru писал, что 10 человек погибли в результате взрывов на рынке Бакаара в Могадишо. Тогда сообщалось, что взрывы прогремели в четырёх местах в центре рынка.

Обложка ©

Flickr / ahlynk

Алексей Соловьёв
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