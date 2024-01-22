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22 января, 03:15

Пентагон признал погибшими пропавших у берегов Сомали военных

Пентагон: Американские военные, пропавшие у берегов Сомали, признаны погибшими

Минобороны США заявило, что двое военнослужащих ВМС страны, пропавшие 11 января в Аденском заливе у берегов Сомали, признаны погибшими. Об этом сообщает Центральное командование (CENTCOM) Вооружённых сил США.

"Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков двух бойцов спецназа ВМС США не обнаружили, теперь они считаются погибшими", — указано в документе.

Сообщается, что связь с военными исчезла, когда они высадились на судно, на котором якобы транспортировалось вооружение иранского производства. Об исчезновении двух моряков стало известно 12 января. Тогда из уважения к семьям погибших, а также в целях безопасности CENTCOM пообещало не раскрывать подробности поисковой операции.

Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе
Хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну в Аденском заливе

Ранее Лайф писал, что авиация и флот США и Британии наносят удары по объектам хуситов в Йемене с 12 января. Россия осудила действия Вашингтона и Лондона, а ООН увидела в происходящем угрозу эскалации ближневосточного конфликта.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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