Пентагон признал погибшими пропавших у берегов Сомали военных

Минобороны США заявило, что двое военнослужащих ВМС страны, пропавшие 11 января в Аденском заливе у берегов Сомали, признаны погибшими. Об этом сообщает Центральное командование (CENTCOM) Вооружённых сил США.

"Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков двух бойцов спецназа ВМС США не обнаружили, теперь они считаются погибшими", — указано в документе.

Сообщается, что связь с военными исчезла, когда они высадились на судно, на котором якобы транспортировалось вооружение иранского производства. Об исчезновении двух моряков стало известно 12 января. Тогда из уважения к семьям погибших, а также в целях безопасности CENTCOM пообещало не раскрывать подробности поисковой операции.