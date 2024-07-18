В Одессе прогремели взрывы

Украинские власти сообщают о взрывах в Одессе. С соответствующим заявлением в своём телеграм-канале выступил одесский градоначальник Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы!", — написал политик на украинском языке.

Ранее в нескольких областях Незалежной, судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, была объявлена воздушная тревога. Помимо Одесской, на ней значились Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области.