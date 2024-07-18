В Одессе прогремели взрывы
Труханов: В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Украинские власти сообщают о взрывах в Одессе. С соответствующим заявлением в своём телеграм-канале выступил одесский градоначальник Геннадий Труханов.
"В городе слышны взрывы!", — написал политик на украинском языке.
Ранее в нескольких областях Незалежной, судя по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, была объявлена воздушная тревога. Помимо Одесской, на ней значились Николаевская, Кировоградская, Днепропетровская, Полтавская и Харьковская области.
Утром 18 июля Life.ru писал, что в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области после ночных взрывов получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом сообщили местные власти, не уточнив, какие именно объекты получили повреждения и каков ущерб.
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