Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения после ночных взрывов. Об этом рассказал глава подчинённой украинским властям областной администрации Иван Фёдоров в своём телеграм-канале.

Какие именно объекты получили повреждения и каков уровень урона, не уточняется. В ночь на 18 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.