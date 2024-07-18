Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области
В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения после ночных взрывов. Об этом рассказал глава подчинённой украинским властям областной администрации Иван Фёдоров в своём телеграм-канале.
Какие именно объекты получили повреждения и каков уровень урона, не уточняется. В ночь на 18 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве прогремели взрывы. Также взрывы были зафиксированы на территории Одессы. О конкретных повреждениях не сообщается.
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