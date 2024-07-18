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18 июля, 06:19

Объекты инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области повреждена инфраструктура

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения после ночных взрывов. Об этом рассказал глава подчинённой украинским властям областной администрации Иван Фёдоров в своём телеграм-канале.

Какие именно объекты получили повреждения и каков уровень урона, не уточняется. В ночь на 18 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Одессе и Харькове прогремели взрывы
В Одессе и Харькове прогремели взрывы

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве прогремели взрывы. Также взрывы были зафиксированы на территории Одессы. О конкретных повреждениях не сообщается.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Pantielieiev

Николай Рюмин
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