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17 июля, 20:19

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинское издание "Общественное". Информацию также подтвердил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По его словам, в городе работает ПВО.

Сейчас в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

В Одессе вновь прогремели взрывы
В Одессе вновь прогремели взрывы

Ранее стало известно, что в Киеве ракетным ударом поразили командный пункт СБУ. В результате погибло несколько офицеров, также был ранен первый заместитель главы ведомства.

Артур Лапсаков
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