Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинское издание "Общественное". Информацию также подтвердил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
По его словам, в городе работает ПВО.
Сейчас в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно, что в Киеве ракетным ударом поразили командный пункт СБУ. В результате погибло несколько офицеров, также был ранен первый заместитель главы ведомства.