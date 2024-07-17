Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщает украинское издание "Общественное". Информацию также подтвердил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По его словам, в городе работает ПВО.

Сейчас в Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.