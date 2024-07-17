В Киеве ракетным ударом поражён командный пункт СБУ
Командный пункт Службы безопасности Украины был поражён в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ракетный удар был нанесён в начале недели. В результате погибло несколько офицеров, также ранен первый заместитель главы СБУ.
А ранее подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с боекомплектом в посёлке Чабанка в Одесской области. Под огонь могли также попасть британские наёмники, обучающие украинских диверсантов.
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