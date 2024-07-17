В Киеве ракетным ударом поражён командный пункт СБУ

Командный пункт Службы безопасности Украины был поражён в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ракетный удар был нанесён в начале недели. В результате погибло несколько офицеров, также ранен первый заместитель главы СБУ.