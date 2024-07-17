Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 08:42

В Киеве ракетным ударом поражён командный пункт СБУ

Командный пункт Службы безопасности Украины был поражён в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ракетный удар был нанесён в начале недели. В результате погибло несколько офицеров, также ранен первый заместитель главы СБУ.

"Наводку дают в Киеве": В Госдуме рассказали Life.ru об ударах ВС РФ по военным объектам на Украине
"Наводку дают в Киеве": В Госдуме рассказали Life.ru об ударах ВС РФ по военным объектам на Украине

А ранее подполье сообщило об уничтожении склада ВСУ с боекомплектом в посёлке Чабанка в Одесской области. Под огонь могли также попасть британские наёмники, обучающие украинских диверсантов.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Ruslan Lytvyn

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров