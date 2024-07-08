"Наводку дают в Киеве": В Госдуме рассказали Life.ru об ударах ВС РФ по военным объектам на Украине

Россия в рамках ракетных ударов по Украине по-прежнему уделяет особое внимание уничтожению военных объектов, заявил Life.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Говоря о том, как выбирается время для атак, парламентарий подробно объяснил, как планируются боевые действия.

"Боевые действия — не шахматы, в которых, чтобы ответить, по правилам непременно нужно дождаться хода противника. Суть тактики и стратегии как раз и заключается в том, чтобы удары наносить неожиданные, и давить желательно всё время и по всей линии фронта", — рассказал парламентарий.