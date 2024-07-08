"Наводку дают в Киеве": В Госдуме рассказали Life.ru об ударах ВС РФ по военным объектам на Украине
Депутат Журавлёв: Порошенко навёл ВС РФ на завод дронов, "довольно" показав его
Россия в рамках ракетных ударов по Украине по-прежнему уделяет особое внимание уничтожению военных объектов, заявил Life.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. Говоря о том, как выбирается время для атак, парламентарий подробно объяснил, как планируются боевые действия.
"Боевые действия — не шахматы, в которых, чтобы ответить, по правилам непременно нужно дождаться хода противника. Суть тактики и стратегии как раз и заключается в том, чтобы удары наносить неожиданные, и давить желательно всё время и по всей линии фронта", — рассказал парламентарий.
Причём зачастую наводку на цели дают в самом в Киеве, указал депутат. Так, бывший президент Незалежной Пётр Порошенко "довольно" показывал фабрику по производству беспилотников, после чего "грех было бы не накрыть её ракетным ударом". А множественные попадания по системам ПВО и аэродромам недвусмысленно показывают противнику, что случится с истребителями F-16, если они всё же появятся на Украине.
Напомним, 8 июля в Незалежной вновь прогремела серия взрывов. В частности, их слышали в Кривом Роге, Кропивницком и Киеве, где хлопок зафиксировали в районе военного завода "Артём". Киевский режим сразу обвинил Россию в якобы намеренных ударах по гражданским объектам. Комментируя это, в Минобороны РФ указали на множественные свидетельства вины украинского ПВО и то, что подобные провокации постоянно появляются в канун "сходок" НАТО.
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