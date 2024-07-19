Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве, где погиб один человек
Reuters: Хуситы после взрыва в Тель-Авиве пообещали раскрыть детали операции
Хуситы после взрыва в Тель-Авиве пообещали "раскрыть детали военной операции". Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление представителей мятежного йеменского движения.
"Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив", — говорится в сообщении хуситов.
Помимо того, газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы сообщила об одном погибшем в результате случившегося в этом еврейском городе инцидента. Его нашли во время обхода места происшествия в одной из квартир неподалёку. Также там уточнили, что ранения получили семь человек.
Ранее Life.ru писал, что на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем в Тель-Авиве произошёл взрыв. В Сети были обнародованы видеозаписи с места происшествия.
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