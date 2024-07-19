Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве, где погиб один человек

Хуситы после взрыва в Тель-Авиве пообещали "раскрыть детали военной операции". Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление представителей мятежного йеменского движения.

Помимо того, газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы сообщила об одном погибшем в результате случившегося в этом еврейском городе инцидента. Его нашли во время обхода места происшествия в одной из квартир неподалёку. Также там уточнили, что ранения получили семь человек.