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19 июля, 03:46

Хуситы взяли на себя ответственность за взрыв в Тель-Авиве, где погиб один человек

Reuters: Хуситы после взрыва в Тель-Авиве пообещали раскрыть детали операции

Хуситы после взрыва в Тель-Авиве пообещали "раскрыть детали военной операции". Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление представителей мятежного йеменского движения.

"Движение раскроет детали о военной операции, целью которой стал Тель-Авив", — говорится в сообщении хуситов.

Помимо того, газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы сообщила об одном погибшем в результате случившегося в этом еврейском городе инцидента. Его нашли во время обхода места происшествия в одной из квартир неподалёку. Также там уточнили, что ранения получили семь человек.

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Ранее Life.ru писал, что на пересечении улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем в Тель-Авиве произошёл взрыв. В Сети были обнародованы видеозаписи с места происшествия.

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Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Алексей Соловьёв
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