Хуситы атаковали ещё четыре судна при поддержке "Исламского сопротивления Ирака"

Йеменское движение "Ансар Аллах" отчиталось об успешном завершении ещё одной операции, направленной против Израиля и его союзников. Хуситы при поддержке "Исламского сопротивления Ирака" атаковали сразу четыре коммерческих судна, которые нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины.

Представитель группировки Яхья Сариа сообщил, что первой целью стал нефтяной танкер Waler, который держал курс на израильский порт Хайфа. Он был поражён в Средиземном море. Там же хуситы атаковали контейнеровоз Johannes Maersk. А в Красном море ударам подверглись балкер Ioannis и танкер для перевозки химических веществ Delonix. Против кораблей были задействованы ракеты и надводные безэкипажные катера.