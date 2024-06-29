Хуситы атаковали ещё четыре судна при поддержке "Исламского сопротивления Ирака"
Йеменское движение "Ансар Аллах" отчиталось об успешном завершении ещё одной операции, направленной против Израиля и его союзников. Хуситы при поддержке "Исламского сопротивления Ирака" атаковали сразу четыре коммерческих судна, которые нарушили запрет на проход в порты оккупированной Палестины.
Представитель группировки Яхья Сариа сообщил, что первой целью стал нефтяной танкер Waler, который держал курс на израильский порт Хайфа. Он был поражён в Средиземном море. Там же хуситы атаковали контейнеровоз Johannes Maersk. А в Красном море ударам подверглись балкер Ioannis и танкер для перевозки химических веществ Delonix. Против кораблей были задействованы ракеты и надводные безэкипажные катера.
Ранее хуситы нанесли повторный удар по израильскому порту Хайфа, поразив "жизненно важную цель". Морская гавань перестала считаться безопасной ещё 23 июня, когда йеменцы атаковали там сразу четыре коммерческих судна.
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